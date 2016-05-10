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القبض على الخادمة الفلبينية وزوجها المتهمين بسرقة شقة نهال عهدى

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القبض على الخادمة الفلبينية وزوجها المتهمين بسرقة شقة نهال عهدى القبض على الخادمة الفلبينية وزوجها المتهمين بسرقة شقة نهال عهدى
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على الخادمة الفلبينية وزوجها المصرى المتهمين بسرقة شقة الإعلامية والسياسية نهال عهدى بالدقى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وضبط بحوزتهما المبلغ المالى والمشغولات الذهبية المسروقة، كما اعترفا بسرقة شقة مذيعة بمدينة نصر وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كان رجل الأعمال محمد مختار الرشيدى، زوج الإعلامية، قد تقدم ببلاغ لقسم شرطة الدقى، اتهم فيه الخادمة الفلبينية "رايزا" بالسرقة.

وقالت نهال عهدى، إنها بعد أن تركت شقتها صعد إلى الشقة شخص أوهم أمن العمارة بأنه سائق لزوجها محمد مختار الرشيدى، وأنه سيصعد إلى الشقة لإحضار بعض الأوراق له، حيث تبين أن هذا الشخص اتفق مع الخادمة على سرقة الشقة، وقاما الاثنان بسرقة الخزينة بما فيها من أموال ومشغولات ذهبية.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى ومعاونه النقيب محمد مختار أن الخادمة استعانت بزوجها يحمل الجنسية المصرية ومقيم بالشرقية وسرقا الشقة وفرا هاربين
> وبتكثيف التحريات تم التوصل لمكان هروبهما وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما، وضبط بحوزتهما المسروقات .

واعترفت الخادمة وزوجها أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى، مفتش مباحث شمال الجيزة، بسرقة شقة المذيعة رشا نبيل الكائنة بمدينة نصر، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

- نهال عهدى تتهم خادمة فلبينية وشريكها بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقتها

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