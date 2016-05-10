النيابة توجه 3 تهم جديدة لفرقة "أولاد الشوارع" أبرزها قلب نظام الحكم

وجهت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، 3 تهم جديدة لأعضاء فريق "أولاد الشوارع"، وهى التحريض على قلب نظام الحكم، الاشتراك مع آخرين فى إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والاشتراك مع آخرين فى إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الدولة والتحريض على مقاومة السلطات، وذلك بعد أن أعادت النيابة التحقيق مع المتهمين فى فيديوهات جديدة منسوبة إليهم.

وأمرت النيابة بفحص الفيديوهات المنسوبة للمتهمين من قبل لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتأكد من تطابقها مع المتهمين.

وكانت النيابة قد قررت منذ قليل، حبس أعضاء فرقة أولاد الشوارع، وهم محمد يحيى، محمد عادل، محمد عبد المجيد جبر، محمد دسوقى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمطالبة بتحريات المباحث عن المتهمين بعد مرور 3 ساعات من التحقيقات.

ووجهت النيابة خلال التحقيق الأول مع أعضاء الفرقة، تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية "اليوتيوب" والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية، كما وجهت النيابة تهمة التحريض على الاشتراك فى التجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن والنظام، وارتكاب جرائم عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث تم استخدام موقع اليوتيوب لنشر 15 فيديو يتضمن ترديد أغان وعبارات مسيئة للدولة، والترويج لأفكار إرهابية، وأنكر أعضاء الفرقة التهم المنسوبة إليهم.