بالصور.. حمادة هلال يلبى رغبة طفلة مريضة ويزورها بمستشفى"عين شمس"

فى لافتة إنسانية، لبى الفنان حمادة هلال، رغبة طفلة تدعى شيماء جابر، تعانى من مرض خطير ومحجوزة فى مستشفى الأطفال، بمستشفيات جامعة عين شمس، وأبدت الطفلة رغبتها فى رؤية الفنان حمادة هلال، وهو ما لاقى تلبية منه، بزيارة الطفلة اليوم.

كان لزيارة الفنان حمادة هلال للطفلة شيماء جابر بمستشفى الأطفال، بالغ الأثر على نفسية الطفلة، بعد أن غمرتها السعادة لتلبية رغبتها.

وشارك فى الزيارة الدكتور عبد الفتاح سعود أستاذ جراحة العظام بمستشفيات جامعة عين شمس، ومستشار عميد كلية الطب للتخطيط والمتابعة، وأكد لأهل الطفلة تقديم جميع أوجه الدعم المادى والمعنوى.

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