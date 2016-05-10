ضبط 234 هاربًا من أحكام فى حملة أمنية بأسوان

شنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان اليوم، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتمكنت من القبض على 233 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

تضمنت الأحكام هاربين من جنح الحبس الجزئى والمستأنف كما أسفرت الحملة عن ضبط هاربين من أحكام بالغرامات وجنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1390 جنيهًا، وتمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارٍ إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

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