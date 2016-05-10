محافظ أسوان يستمع لمطالب ومشكلات 90 حالة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين‎

استمع اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين لمشاكل ومطالب العديد من الحالات بإجمالى 90 حالة، حيث أعطى توجيهاته لصرف إعانات عاجلة و معاش ضمان إجتماعى، وأيضاً تكافل وكرامة لـ 33 مواطن بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات لتحديد أنواع الصرف والتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة.

كما قرر حجازى إرسال حالة مواطن يعانى إعاقة بسبب بتر في أحد ساقيه إلي القاهرة لمركز تأهيل القوات المسلحة بالعجوزة لتركيب جهاز تعويضى له حيث سيقوم المحافظ بالتدخل شخصياً مع المسئولين بالمركز مع تحمل المحافظة لنفقات سفر المواطن، موجهاً بإدراج طلبات 11 مواطن بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي لها مراعاة لظروفهم المعيشية وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب.

ووجه حجازى أيضًا رئيسا مدينتى نصر النوبة ودراو إلى تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة 5 حالات منهم مواطنة تطلب سكن بمركز نصر النوبة، فيما وجه المحافظ رئيس مدينة أسوان بمعاينة منزل بنجع الشيخ على بقرية أبوالريش والآيل للسقوط مع دراسة حالتان لتضررهما من الاستيلاء على أراضيهما إحداهما تم ضمها لمنافع عامة،والآخر أستولى بعض الأشخاص على قطعة أرض خلف منزله.

وخلال لقاء المواطنين وافق محافظ أسوان على إدراج مواطنان بعد طلبهم بفرص عمل وذلك ضمن مشروع الأسر المنتجة ومبادرة ” مشروعك ” لتشغيل الشباب بهدف الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والذى يستهدف مواجهة عملية لمشكلة البطالة، موجهاً بإدراج طلبات 7 مواطنين خاصة بتوفير فرصة عمل للشباب ضمن المشروعات القومية والإستثمارية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك بعد الإتفاق مع الشركات المسئولة بإقتصار العمالة المطلوبة لهذه المشروعات على الشباب الأسوانى، كما أعطى حجازى توجيهاته بتحويل حالة من ذوى الإحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارة لإدراجه ضمن نسبة الـ 5 % فى التشغيل مستقبليًا.