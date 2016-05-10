دبي تطلق مؤشرًا جديدًا للمدن الذكية بالتعاون الأمم المتحدة

تستعد مدينة دبي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإطلاق المعايير الخاصة بمؤشر عالمي جديد لتقييم المدن الذكية حول العالم.

و أعلن مكتب دبي الذكية المسؤول عن عملية تحويل دبي إلى مدينة ذكية، عن إنهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي بدأ في أبريل 2015 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يهدف إلى وضع مؤشر المدن الذكية الذي يحدد مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها لقياس أداء المدن في تطبيق التكنولوجيا وفقًا لـ3 تصنيفات رئيسية وهي الاقتصاد، البيئة، المجتمع، والثقافة.

ويهدف المشروع إلى تشجيع المدن للتحول نحو خلق مجتمعات مستدامة وقادرة تقنيًا، والتحسين من نوعية حياة قاطنيها، مع المحافظة على مجموعة من مقاييس الاستدامة للتغلب على التغير المناخي.

وتسعى دبي لكي تكون أولى المدن على مستوى العالم في تطبيق المعايير الجديدة للمدن الذكية، ولكي تكون المدينة الذكية التي يضعها الاتحاد الدولي للاتصالات كمثال نموذجي يحتذى به من قبل بقية الدول الساعية لتطبيق المعايير الخاصة بالمؤشر الجديد.

وتسعى الأمم المتحدة بالتعاون مع دبي لوضع المعايير المحددة التي تحتاج أي مدينة في العالم لتطبيقها كي تحصل على لقب المدينة الذكية، مما يشجع المزيد من المدن لإدخال التكنولوجيا ووضع خطط الاستدامة الصديقة للمناخ وتحسين مستوى رفاهية المواطنين.