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صور.. وكيل وزارة التعليم بالأقصر يبحث شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال‎

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طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر

طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر

 

بحث طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال. بحضور موجهي رياض الأطفال ورؤساء الأقسام والتوجيه المالي والإداري بإدارات الأقصر  والبياضية والطود وأرمنت وإسنا  والقرنة والزينية  والطود​​.

وقال موسي عبدالله، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم عرض إعداد القاعات بالإدارت وإعداد المستوى الأول والثاني خلال العام الماضي.

وأضاف “عبدالله” شدد وكيل الوزارة الخلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بالنشرة الوارد بخصوص القبول، حيث يبدأ قبول الأوراق بدءً من 1/6 إلى 30/6 وتسلم أوراق القبول إلى قسم رياض الأطفال بالإدارة بعد مراجعة اللجنة المشكلة من المدرسة ويكون على حساب السن بالمدارس الرسمية والخاصة وبمصروفات أول أكتوبر على أن يكون الحد الأدنى 4 سنوات للقبول ولاتزيد كثافة الفصول عن 40 طفل وتخصص معلمان لكل قاعة ولايجوز استخدام أي كتب مدرسية خارج هذه المرحلة. وتعلن لافتة واضحة في مكان ظاهر لأولياء الأمور، وتعد المدرسة كشوف بأسماء المقبلوين حسب الترتيب حسب القرار الوزاري 15 في 19 /1 /2003 مع ضرورة الإلتزم بالمواعيد.

وأشار “عبدالله” إلى أنه سيتم إرسال نشرات إلى جميع المدارس ورياض الأطفال بالقرارات التي خرج بها الاجتماع خلال الشهر الجاري لتنفيذها وقبول الأطفال وفقًا للشروط الموضوعة​.

 

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

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