أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة الوادى الجديد" تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة

Google+ Print
"صحة الوادى الجديد" تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة "صحة الوادى الجديد" تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة
تعاقدت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد مع إحدى شركات الأمن والحراسة التابعة لجهاز الخدمة الوطنيه التابع للقوات المسلحة، لتأمين ونظافة مستشفيات المحافظة بقيمة 7 ملايين و759 ألف جنيه سنويا وذلك بالإسناد المباشر، بعد أن طرحت المديرية مناقصة أمام الشركات المختصة ولم يتقدم إليها أحد.

وتعاقدت المديرية مع الشركة سالفة الذكر لتوفير العمالة اللازمة لتأمين وحراسة ونظافة المستشفيات وحصلت "اليوم السابع" على نسخة من العقد الذى تم تخفيض قيمته بعد مرحلة من التفاوض من 11 مليونا و600 ألف جنيه إلى المبلغ المعتمد بواقع 2 مليون و673 ألف جنيه مقابل أعمال الحراسة و4 ملايين و906 آلاف جنيه مقابل أعمال النظافة، طبقا للعرض المالى المقدم من الشركة والمرفق صورة ضوئية منه باعتبار أن الشركة خاضعة للقانون رقم 89 لسنة 1998م ولائحته التنفيذية وطبقا للمادة رقم 38 من قانون المزايدات والمناقصات ولريادة الشركة فى هذا المجال.

وأعلنت شركة الحراسة والأمن فرص عمل بالشركة على مستوى مراكز المحافظة أسفر عن تعيين عدد كبير من أبناء المحافظة ممن انطبقت عليهم الشروط واجتازوا المقابلات الشخصية وانتظموا فى العمل وفقا للاشتراطات التى تم الإعلان عنها مسبقا.

صحة الوادى الجديد تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة (1)

صحة الوادى الجديد تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة (2)

صحة الوادى الجديد تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة (3)

صحة الوادى الجديد تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة (4)

صحة الوادى الجديد تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة (5)

صحة الوادى الجديد تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة (6)


>- فتح باب التقدم للحصول على منافذ بيع لشباب الخريجين بالوادى الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365