"صحة الوادى الجديد" تسند الأمن والنظافة لشركة تابعة للقوات المسلحة

تعاقدت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد مع إحدى شركات الأمن والحراسة التابعة لجهاز الخدمة الوطنيه التابع للقوات المسلحة، لتأمين ونظافة مستشفيات المحافظة بقيمة 7 ملايين و759 ألف جنيه سنويا وذلك بالإسناد المباشر، بعد أن طرحت المديرية مناقصة أمام الشركات المختصة ولم يتقدم إليها أحد.

وتعاقدت المديرية مع الشركة سالفة الذكر لتوفير العمالة اللازمة لتأمين وحراسة ونظافة المستشفيات وحصلت "اليوم السابع" على نسخة من العقد الذى تم تخفيض قيمته بعد مرحلة من التفاوض من 11 مليونا و600 ألف جنيه إلى المبلغ المعتمد بواقع 2 مليون و673 ألف جنيه مقابل أعمال الحراسة و4 ملايين و906 آلاف جنيه مقابل أعمال النظافة، طبقا للعرض المالى المقدم من الشركة والمرفق صورة ضوئية منه باعتبار أن الشركة خاضعة للقانون رقم 89 لسنة 1998م ولائحته التنفيذية وطبقا للمادة رقم 38 من قانون المزايدات والمناقصات ولريادة الشركة فى هذا المجال.

وأعلنت شركة الحراسة والأمن فرص عمل بالشركة على مستوى مراكز المحافظة أسفر عن تعيين عدد كبير من أبناء المحافظة ممن انطبقت عليهم الشروط واجتازوا المقابلات الشخصية وانتظموا فى العمل وفقا للاشتراطات التى تم الإعلان عنها مسبقا.

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