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حبس مالك مركب للصيد بشباك مخالفة داخل محميات البحر الأحمر

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حبس مالك مركب للصيد بشباك مخالفة داخل محميات البحر الأحمر حبس مالك مركب للصيد بشباك مخالفة داخل محميات البحر الأحمر

أرشيفية

قررت محكمة جنح الغردقة حبس مالك مركب صيد لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة مركب الصيد، في القضية رقم 4008 جنح أول الغردقة لقيامة بالصيد المخالف بشباك “​ ​السبسيب “داخل محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، بالمخالفة لقانون البيئة والمحميات الطبيعية​.

وأكد أحمد غلاب مدير عام المحميات أن آحدى الدوريات البحرية التابعة لمحميات البحر الأحمر، ضبطت مركب الصيد خلال قيامها بالصيد بمناطق محظور الصيد بها، باستخدام شباك ممنوعة، وتم أتخاذ اللازم من إجراءات قانونية طبقًا لأحكام قانون البيئة و لائحته التنفيذية​.​

وحرر المستشار محمود يونس مدير عام الشؤون القانونية بالمحميات بلاغًا بقسم ثان الغردقة بالواقعة، وقضت المحكمة بحكمها السابق .

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