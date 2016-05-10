بالصور.. مباحث تموين الإسماعيلية تضبط ألبان أطفال مدعمة داخل سيارة أدوية

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات من ألبان الأطفال المدعمة والمحظور بيعها فى السوق السوداء داخل سيارة تابعة لشركة توزيع أدوية بالإسماعيلية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث مفادها قيام مندوب إحدى شركات توزيع الأدوية والمسئولة عن توزيع الألبان المدعمة على الصيدليات بالتحايل وعدم توصيل تلك الألبان على الصيدليات واستحواذه عليها بغرض بيعها فى السوق السوداء والحصول على أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة المعلومات الواردة، وأضافت التحريات بعدم وصول حصة الصيدليات وقيام تلك الشركة ببيع أدوية مخصصة للمستشفيات العامة وهيئة التأمين الصحى والتي يحظر تداولها فى الصيدليات وشركات التوزيع، وعقب تقنين الإجراءات ــ والتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلى تم القيام بمأمورية استهدفت مخازن الشركة العالمية لتجارة وتوزيع الأدوية والكائنة 9 حى الطائف ــ دائرة قسم ثالث، ملك الألبان خلال شهر أبريل الماضى بالرغم من بداية توزيع حصة شهر مايو الجارى من الألبان .

تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط السيارة رقم 379 ل و ب يستقلها المتحرى عنه أثناء قيامه بالتوزيع بأول طريق السويس قيادة "أحمد.ع.م" مواليد 1983 مقيم دائرة مركز الإسماعيلية مندوب مبيعات بالشركة المصرية لتوزيع الأدوية وبتفتيش السيارة عثر بداخلها كمية كبيرة من الألبان المدعمة بلغت حوالى 110 علب وبمواجهة المتحرى عنه بالمضبوطات برر تواجدها بالسيارة بسبب رفض الصيدليات استلامها وهو ما نفته الصيدليات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2429 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

- ضبط ألبان وعقاقير مدعمة ومحظور بيعها داخل مخزن شركة أدوية بالإسماعيلية

>