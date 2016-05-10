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ڤيكتوريا سيكريت تقدم BOMBSHELL!

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ڤيكتوريا سيكريت تقدم BOMBSHELL! ڤيكتوريا سيكريت تقدم BOMBSHELL!

الثلاثاء 10-05-2016 16:02

نقدم لكم مجموعة Bombshell المميزة الحائزة على عدة جوائز
المجموعة
العائلة العطرية: رائحة الفواكه والزهور
مكونات العطر: الباشن فروت الأرجواني، شانغريلا الفاوانيا ، أوركيد الفانيلا

ماء عطر، بسعر 340 درهماً إماراتياً/ زجاجة كبيرة، 260 درهماً إماراتياً/ زجاجة صغيرة
عطر يمنحك شعوراً بالدفء
معطر للجسم، بسعر 125 درهماً إماراتياً
عطر ذو رائحة أخف
سائل ترطيب برائحة العطر، بسعر 145 درهماً إماراتياً
رائحة عطرية رقيقة

حقائق مرحة:
أول عطر يحصل على جوائز من مؤسسة العطور بما فيها جائزة "اختيار الزبائن المفضل" . يجمع عطر Bombshell المميز براحته الرائعة بين الروائح الفرنسية والصينية والروائح العطرية المميزة لساحل ليجوريا في إيطاليا
عطر تعشقه السيدات…
يتميز هذا العطر بزجاجته ذات اللون الأخضر الزمردي الرائع وغطاء فيكتوريا سيكريت المميز ذي اللون الوردي المستوحى من الأحجار الكريمة والمزين بأنشوطة ساتان سوداء أنيقة جدا.

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سيدتي