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إعلام رفح ينظم ندوة حول الحفاظ على البيئة

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إعلام رفح ينظم ندوة حول الحفاظ على البيئة إعلام رفح ينظم ندوة حول الحفاظ على البيئة
أعلن مركز إعلام رفح النموذجى فى بيان له اليوم عن تنفيذ ندوة إعلامية بعنوان "الحفاظ على البيئة واجب دينى ووطنى"، حاضر فيها الشيخ عرفان كمال مفتش بإدارة أوقاف رفح وتنفيذ الندوة عصرا بمسجد فجر الإسلام بحى الصفا برفح.

وأشار بيان المركز إلى أن الندوة استهدفت توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة وتعديل السلوكيات السلبية وتحويلها لسلوكيات إيجابية، وكذلك حث المواطنين على الحفاظ على الممتلكات العامة لأنها ليست ملكا للدولة فحسب، ولكنها ملك الجميع ويجب أن نكون جميعا «يدا بيد» للحفاظ عليها لأن عدم الحفاظ عليها يؤثرعلى الاقتصاد الوطنى، وعلى الشكل الجمالى.

وأوضح البيان، أن الندوة تندرج تحت المحور البيئى، وهو واحد من المحاور الهامة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ويجب على المواطين ضرورة التخلص من السلوكيات البيئية الخاطئة، وتتطرق الندوة إلى عدة محاور منها حكم الدين فى الاعتداء على الممتلكات والأموال العامة، المحافظة على الممتلكات العامة أحد مظاهر الولاء للوطن، التعبير عن حبنا للوطن بالأفعال وليس بالكلمات والشعارات.

- مدير مركز إعلام رفح: بطولات أبناء سيناء لا تُنسى وصمودهم يتواصل على أرضها
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