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ضبط مستلزمات طبية محظورة مع راكبة قادمة من الإمارات

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ضبط مستلزمات طبية محظورة مع راكبة قادمة من الإمارات ضبط مستلزمات طبية محظورة مع راكبة قادمة من الإمارات

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات  طب وجراحة الأسنان، والمحظور استرادها إلا بموافقة مسبقة من الجهات الصحية، طبقًا لقانون الصيدلة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته، وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار إنه اثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الإمارات رقم ٩٢٣ القادمة من دبى ، اشتبه رجال الجمارك في راكبة مصرية ، وبتفتيش حقائبها عثرعلى ٣٤٦ قطعة مستلزمات طبية لجراحة الأسنان.

وأمر سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، بإتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكبة.

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