حبس أعضاء فرقة "أولاد الشوارع" 15 يوما بتهمة الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية

قررت نيابة شرق الكلية بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد عبد الشافى، حبس أعضاء فرقة أولاد الشوارع، وهم محمد يحيى، محمد عادل، محمد عبد المجيد جبر، محمد دسوقى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمطالبة بتحريات المباحث عن المتهمين بعد مرور 3 ساعات من التحقيقات.

ووجهت النيابة خلال التحقيق مع أعضاء الفرقة، تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية "اليوتيوب" والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية.

كما وجهت النيابة تهمة التحريض على الاشتراك فى التجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن والنظام، وارتكاب جرائم عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث تم استخدام موقع اليوتيوب لنشر 15 فيديو يتضمن ترديد أغان وعبارات مسيئة للدولة، والترويج لأفكار إرهابية، وأنكر أعضاء الفرقة التهم المنسوبة إليهم.

محامى "فرقة أولاد الشوارع": يواجهون تهمة تحريف بعض الأغانى الوطنية

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