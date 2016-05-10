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اعتقال رجل بسبب «كلب نازي» في اسكتلندا

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اعتقال رجل بسبب «كلب نازي» في اسكتلندا اعتقال رجل بسبب «كلب نازي» في اسكتلندا

كلب – أرشيفية

اعتقلت السلطات الاسكتلندية رجلًا أثار جدلًا واسعًا في البلاد، بعد أن حول كلب صديقته لـ”كلب نازي”، بعد تدريبه على رفع قدمه الأمامية وتأدية التحية النازية.

درّب ماركوس ميتشان، كلب صديقته على تأدية الإشارات النازية كلما سمع عبارات مهينة لليهود، كان يرددها النازيون، وذلك على سبيل المزاح لإغاظة صديقته، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقال مسؤول في الشرطة أن “ميتشان” اعتقل نهاية الشهر الماضي، ثم أفرج عنه لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف المسئول، أن هذا بمثابة تحذير من السلطات لكل من يفكر بنشر مواد مهينة مثل هذا الفيديو.

واعتذر “ميتشان” عن مقطع الفيديو الذي نشره الشهر الماضي، مؤكدًا أنه لم يرد سوى إغاظة صديقته ولم يتعمد إثارة غضب اليهود أو إهانتهم.

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