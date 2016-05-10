هيئة البرلمان العربي تجتمع مع نبيل العربي لبحث التعاون المشترك بين الجانبين

اجتمعت هيئة مكتب البرلمان العربي، برئاسة السيد أحمد بن محمد الجروان، بالدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وقدم رئيس البرلمان العربي في بداية اللقاء عرضًا عن نتائج الاجتماع الطارئ المشترك لهيئة مكتب البرلمان العربي ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي حول تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة مدينة حلب، وخطة التحرك التي اعتمدها من أجل تعزيز مسار الحل السياسي للأزمة السورية.

وأكد الجروان أن خطة التحرك التي اعتمدها البرلمان العربي تهدف إلى تعزيز الهدنة والدفع باتجاه تسريع حل الأزمة السورية واستعادة المبادرة العربية للإسهام في حل النزاعات العربية والبناء على التجارب الناجحة في هذا المجال، ونقل مفاوضات جنيف إلى إحدى العواصم العربية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي سيرسل وفود إلى برلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والمفوضية الأوروبية وعدد من البرلمانات الدولية والإقليمية، لشرح رؤية البرلمان العربي كممثل للشعب العربي.

من جهته رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية التواصل مع هذه البرلمانات لما لها من تأثير على قرارات حكوماتها.

وجدد الدكتور نبيل العربي استعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على التنسيق والتعاون مع البرلمان العربي في كل ما من شأنه خدمة المصالح العليا للأمة العربية.