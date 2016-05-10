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سوريا تضخ ملايين الدولارات لاحتواء انخفاض عملتها الوطنية

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سوريا تضخ ملايين الدولارات لاحتواء انخفاض عملتها الوطنية سوريا تضخ ملايين الدولارات لاحتواء انخفاض عملتها الوطنية

ضخ ملايين الدورلارت في السوق السورية – أرشيفية

 

ضخ مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، ملايين الدولارات في السوق بهدف احتواء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي زاد بنسبة 20 % في يوم واحد.

وأعلن المصرف في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: ‘‘تقرر إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعًا أجنبيًا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات، بعدما كان حدد سعر الصرف الرسمي بـ513 ليرة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

يأتي هذا القرار بعد انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الأسبوع الأخير، مع وصول سعر صرف الدولار إلى 625 ليرة سورية في السوق السوداء.

وفقدت العملة الوطنية أكثر من 92 % من قيمتها بالنسبة إلى الدولار منذ بدء الجحرب في سوريا في العام 2011، حين كان الدولار الواحد يوازي 48 ليرة سورية.

 

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