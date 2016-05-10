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المعارضة السورية تشيد بالبيان المشترك لروسيا وأمريكا حول تسوية النزاع

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المعارضة السورية تشيد بالبيان المشترك لروسيا وأمريكا حول تسوية النزاع المعارضة السورية تشيد بالبيان المشترك لروسيا وأمريكا حول تسوية النزاع

>قالت عضو الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية بسمة قضماني، إن البيان المشترك الذى أصدرته روسيا والولايات المتحدة "يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح".

وأعربت قضمانى -فى تصريحات أدلت بها من باريس لوكالة أنباء "تاس" الروسية بثتها اليوم الثلاثاء- عن أملها فى أن تمارس روسيا ضغطا على دمشق يجبرها على تنفيذ الالتزامات التى قطعتها، مشيرة إلى أنه بدون ذلك فإن استئناف العملية السياسية للسلام فى جنيف ستكون مستحيلة.

وأضافت المعارضة السورية "فى رأيي، يظهر البيان المشترك إرادة سياسية محددة ويعد أمرا مشجعا. ونحن نراقب عن كثب كيفية تنفيذه على أرض الواقع".

وتابعت بالقول "تنفيذ بنود البيان المشترك حول سوريا، التى تدور بها حرب أهلية منذ ستة أعوام، سيخلق بالتأكيد ظروفا جيدة لنا من أجل العودة لجنيف"، وذلك بعدما علق وفد المعارضة فى أبريل الماضى عن مشاركته فى المحادثات بين الأطراف السورية فى المدينة السويسرية والتى تجرى بوساطة المبعوث الأممى الخاص لسوريا، ستيفان دى ميستورا.

وأوضحت قضمانى أنه يجب على روسيا أن تضغط على دمشق من أجل وقف هجمات القوات الحكومية على جماعات المعارضة المسلحة المعتدلة التى تلتزم بنظام وقف الأعمال العدائية ورفع الحصار على المدن ووقف استخدام التجويع كسلاح وكذلك إحراز تقدم فى الموقف بالنسبة لعشرات الآلاف من الأشخاص المحبوسين فى السجون الحكومية.

كانت روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما تترأسان المجموعة الدولية لدعم سوريا، قد أصدرتا بيانا مشتركا بشأن سوريا يحدد المشاكل الرئيسية التى تصر موسكو وواشنطن على حلها من أجل العمل بشكل مشترك لإعطاء زخم للتسوية السورية بما فى ذلك وقف إطلاق النار وعمليات تسليم المساعدات الإنسانية وتنظيم عملية سياسية.
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