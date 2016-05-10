تمكن ضباط مباحث بلقاس من كشف لغز العثور على جثة محام مذبوح بالدقهلية، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتوصل فريق البحث برئاسة الرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث بلقاس من كشف غموض حادث العثور على محام مذبوح بعد اختفائه.

حيث توصلت التحريات إلى وجود علاقة عاطفية بين زوجة المجنى عليه (المحامى) وجارهم الفلاح، وبعدما شعرت الزوجة بشك الزوج فى سلوكها وعلاقتها، قررت التخلص منه خوف من افتضاح أمرها، فقررت ودبرت مع عشيقها التخلص من زوجها المحامى.

فطلب العشيق من المحامى الذهاب معه لأداء واجب عزاء، وأثناء استقلالهما قتله وتركه غارقا فى دمائه، وأجرى اتصالا بعشيقته وأخبرها أن المهمة تمت، وبسؤال الاثنين اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- العثور على جثة محامى مذبوحا بالدقهلية