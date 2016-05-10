الحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بحق 3 إعلاميين رياضيين

أدانت محكمة جنح أبوظبي ثلاثة من الاعلاميين الرياضيين بتهمة الاساءة إلى إحدى الشركات الاعلامية المحلية بأن وجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظا من شأنها خدش اعتبارها وأن تجعلها محل العقاب والازدراء وحكمت على كل منهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة اطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة ورفضت دعوى التعويض المدني التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد تلقت شكوى من إحدى الشركات الاعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني واثنين من المحللين الرياضيين بعد حلقة تناولت أحد تعاقدات الشركة حيث أكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء من الشركة وتوجيه العديد من التهم ضدها إضافة إلى الأخبار غير الصحيحة التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة وإذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة دون تصريح أو موافقة منها كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدرة /201/ ألف درهم.

من جهتهم أنكر المتهمون الثلاثة قصد الإساءة وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي ولم يتضمن حديثهم ألفاظ سب كما تقدم اثنان منهم بدعوى بالحق المدني ضد الشركة الشاكية.

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