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الجهاديون يحتجزون جثث 12 عسكريا إيرانيا قتلوا فى سوريا

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الجهاديون يحتجزون جثث 12 عسكريا إيرانيا قتلوا فى سوريا الجهاديون يحتجزون جثث 12 عسكريا إيرانيا قتلوا فى سوريا

>أعلن مسؤول عسكرى إيرانى الثلاثاء أن الجهاديين يحتفظون بجثث 12 من 13 عسكريا إيرانيا قتلوا الأسبوع الماضى فى محافظة حلب بسوريا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (ايسنا).

وأعلنت إيران السبت مقتل 13 "مستشارا عسكريا" إيرانيا من الحرس الثورى وأصيب 21 آخرون بجروح الأسبوع الماضى خلال معارك فى بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي، مع جبهة النصرة، الفرع السورى لتنظيم القاعدة وفصائل إسلامية متحالفة معها. وجميع المستشارين القتلى من محافظة مازندران.

وهى أكبر خسارة تعلن عنها إيران منذ انخراطها فى النزاع السورى الذى اندلع عام 2011، إلى جانب القوات السورية فى مواجهة الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية المتطرفة، وقال حسين على رضائى المتحدث باسم الحرس الثورى فى محافظة مازندران بشمال إيران أن "12 من جثث الشهداء الـ13 هى بايدى المجموعات التكفيرية".

وأضاف أنه "بعد تحرير المنطقة حيث تجرى معارك، سيكون بوسعنا استعادة الجثث".
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