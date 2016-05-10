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شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من لافروف للتنسيق بشأن اجتماع فيينا حول سوريا

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شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من لافروف للتنسيق بشأن اجتماع فيينا حول سوريا شكرى يتلقى اتصالا هاتفيا من لافروف للتنسيق بشأن اجتماع فيينا حول سوريا
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا من سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، ركز على التنسيق بشأن الأوضاع فى سوريا والاجتماع القادم لمجموعة الدعم الدولية لسوريا، المقررعقده بفيينا فى 17 مايو الجارى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال عكس الرغبة المصرية الروسية المتبادلة فى توفير عوامل النجاح للاجتماع القادم لمجموعة الدعم الدولية فى أن توجه قوة دفع تسمح باستئناف المحادثات "السورية / السورية" فى أسرع وقت، وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، بما يحقن دماء الشعب السورى، ويؤهل الأطراف السورية للدخول فى المسائل الموضوعية الهامة خلال جولة المحادثات القادمة.


>- روسيا تعلن عن اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا فى 17 مايو فى فيينا
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