أخبار فلسطين اليوم.. فتح معبر رفح يومى الأربعاء والخميس

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم ، أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة فتح معبر رفح البرى فى الاتجاهين يومى الأربعاء والخميس 11 و 12مايو استجابة لطلب الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وسيتم فتح المعبر فى الاتجاهين بنفس الآليات المتبعة للحالات الإنسانية والمرضية وحملة الإقامات، وتوجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بخالص شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى والأجهزة المصرية المعنية.

ومن أخبار فلسطين اليوم، عينت منظمة التعاون الإسلامى، أحمد الرويضى مديرًا لأول مكتب تمثيل للمنظمة لدى دولة فلسطين، من أجل تعزيز دور المنظمة وأجهزتها فى دعم الشعب الفلسطينى والإسهام فى بناء مؤسساته الوطنية، والاستجابة لاحتياجاته وفق القرارات الصادرة بشأن قضية فلسطين والقدس.

كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد بن أمين مدنى، قد استقبل الرويضى بمكتبه بمقر المنظمة بجدة أمس الاثنين، وسلمه قرار تكليفه بمباشرة العمل مديرًا لأول مكتب تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامى لدى دولة فلسطين.

وأوضح الرويضى أنه سيبدأ بالتحضير لزيارة الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامى إلى دولة فلسطين من أجل توقيع اتفاقية المقر وافتتاحه بشكل رسمى.

يذكر أن مجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء فى المنظمة، وافق فى الدورة الثانية والأربعين التى انعقدت بالكويت مايو 2015 على إنشاء مكتب تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامى فى مدينة رام الله، بدولة فلسطين، بهدف تعزيز دور المنظمة وأجهزتها لخدمة القضية الفلسطينية فى مختلف المجالات.

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