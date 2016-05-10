أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزيرة العمل: 5 آلاف عائلة كويتية زورت وثائق للحصول على إعانات

Google+ Print
وزيرة العمل: 5 آلاف عائلة كويتية زورت وثائق للحصول على إعانات وزيرة العمل: 5 آلاف عائلة كويتية زورت وثائق للحصول على إعانات

>أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية فى الكويت هند الصبيح الثلاثاء الاشتباه بقيام 5324 عائلة بتزوير وثائق وتلاعب من أجل الحصول على اعانات حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصبيح قولها أن ملايين الدنانير من الأموال الحكومية تم دفعها بشكل غير قانونى لهذه العائلات على أساس التزوير والتلاعب بالوثائق، وعدد أفراد هذه العائلات حوالى 52 الف شخص فى بلد يبلغ عدد مواطنيه الأصليين 1,3 مليون نسمة.

وأضافت الصبيح أن "العمل جار من أجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة وانتهاء بمعاقبة المتسببين من موظفى الوزارة واحالتهم على جهات التحقيق"، وتابعت أن هذه الأرقام "مخيفة ومثيرة للإستغراب" ونددت ب"مخالفات متنوعة ونماذج جديدة للتحايل على القانون والتعدى على أموال عامة".

وأشارت إلى أن من "المخالفات 1283 حالة لكويتيات يدعين أن أزواجهن من المقيمين بصورة غير قانونية وتبين أن الأزواج كويتيون اضافة إلى 1479 حالة لنساء يدعين أنهن غير متزوجات" لكن تم التأكد من زواجهن.

وأوضحت الصبيح أنه سيتم استدعاء " أصحاب المساعدات المشكوك فى صرفها" مؤكدة "التعامل بحزم مع تلك الحالات من أجل استرداد المبالغ المصروفة وديا أو عن طريق القضاء".

وفى الكويت الغنية بالنفط نظام سخى للرعاية الاجتماعية، بحيث تنفق مئات الملايين من الدولارات سنويا على المساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المتدنى، لكن منذ الانخفاض الحاد فى النفط، بدأت الإمارة تطبيق تدابير تقشف بهدف خفض النفقات وزيادة المداخيل غير النفطية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب