وزيرة العمل: 5 آلاف عائلة كويتية زورت وثائق للحصول على إعانات

>أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية فى الكويت هند الصبيح الثلاثاء الاشتباه بقيام 5324 عائلة بتزوير وثائق وتلاعب من أجل الحصول على اعانات حكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصبيح قولها أن ملايين الدنانير من الأموال الحكومية تم دفعها بشكل غير قانونى لهذه العائلات على أساس التزوير والتلاعب بالوثائق، وعدد أفراد هذه العائلات حوالى 52 الف شخص فى بلد يبلغ عدد مواطنيه الأصليين 1,3 مليون نسمة.

وأضافت الصبيح أن "العمل جار من أجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة وانتهاء بمعاقبة المتسببين من موظفى الوزارة واحالتهم على جهات التحقيق"، وتابعت أن هذه الأرقام "مخيفة ومثيرة للإستغراب" ونددت ب"مخالفات متنوعة ونماذج جديدة للتحايل على القانون والتعدى على أموال عامة".

وأشارت إلى أن من "المخالفات 1283 حالة لكويتيات يدعين أن أزواجهن من المقيمين بصورة غير قانونية وتبين أن الأزواج كويتيون اضافة إلى 1479 حالة لنساء يدعين أنهن غير متزوجات" لكن تم التأكد من زواجهن.

وأوضحت الصبيح أنه سيتم استدعاء " أصحاب المساعدات المشكوك فى صرفها" مؤكدة "التعامل بحزم مع تلك الحالات من أجل استرداد المبالغ المصروفة وديا أو عن طريق القضاء".

وفى الكويت الغنية بالنفط نظام سخى للرعاية الاجتماعية، بحيث تنفق مئات الملايين من الدولارات سنويا على المساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المتدنى، لكن منذ الانخفاض الحاد فى أسعار النفط، بدأت الإمارة تطبيق تدابير تقشف بهدف خفض النفقات وزيادة المداخيل غير النفطية.

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