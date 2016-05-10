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هذا ما قدمته هذه المعجبة لرامي عياش في المغرب

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الثلاثاء 10-05-2016 18:20

أحيا البوب ستار رامي عياش حفلا خيريا في صالة ميغاراما بمدينة "كازابلانكا" الدار البيضاء في المغرب، نهار الخميس 5 أيار/مايو، تضمن الحفل برنامج فني متنوع، حيث افتتحته فرقة شرف الناجي بلوحة استعراضية على وقع أغنيات السيدة فيروز، تلاه أداء غنائي مميز للفنان أنور نور.
من بعدها قدم مجموعة من الأطفال نشيد جمعية "عياش الطفولة".
قدم رامي باقة من اجمل اغنياته القديمة والجديدة منها "قلبي مال، يا مسهر عيني، الناس الرايقة، بغنيلا وبدقلا ، قلبي وجعني، يلا نرقص " وغيرها...
وكان ختامها مسك حيث غنى رامي اغنيته المغربية الجديدة "الله وكيلي فيك" و صوت الحسن" التي أشعلت المسرح والجمهور الذي قدم له اللباس المغربي حيث بدوره وضع العلم المغربي على اكتافه بعد أن قدمته إليه إحدى المعجبات.

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سيدتي