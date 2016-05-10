بالفيديو.. ليلى علوي: رشاقتي طبيعية وكل الصور تخضع للفوتوشوب

نفت الفنانة ليلى علوي كلّ ما تردد عن استخدامها لفلاتر الفوتوشوب من أجل ظهور صورها أكثر شباباً وأقلّ بدانة، وأكّدت أنّ سرّ جمالها يكمن في تمتعها بهدوء نفسي، بعدما تعلّمت كيف تتمكن من إنقاص وزنها من دون معاناة، في وقت أشارت إلى أنّ صورها الجديدة

بالكامل "طبيعية"، وهو ما أكدته مستضيفتها النجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

ليلى علوي أكّدت أنه لا توجد صور تخرج الآن من دون الخضوع لتقنيات الفوتوشوب، ولكن لا يمكنه إظهار جمال سيدة بشكل مغاير لحقيقتها، وتابعت: "السرّ كلّه يكمن في أنني "خسّيت" ، والحمد لله خضعت لبرنامج هادئ لم يتسبب لي بأيّ متاعب"، وقالت: "لم أشعر بأنني استعدت جمالي إلا من رد فعل الجمهور على جلسة التصوير".

وتعليقاً على اتهامات البعض لها باستخدام الفوتوشوب لإخفاء البدانة، إشارت ليلى إلى أنّها اهتمّت بمتابعة التعليقات الإيجابية والظريفة، لأنّ الهدوء النفسي ساعدها أخيراً على الاحتفاظ برشاقتها، واعترفت بأنّها لا تهتمّ بمراقبة جمالها، وتنتظر دوماً أصداء جلسات التصوير لتعرف ردّ فعل محبّيها.

شاهدي ليلى علوي وهي تكشف سرّ علاقتها بالفوتوشوب: