المطرب الشاب رائد الفهد يستعد لطرح ألبومه الأول

يتواجد المطرب السعودي الشاب رائد الفهد في العاصمة القطرية، وتحديداً في استديو الفنان علي عبد الستار لتركيب صوته على أغنيات ألبومه الأول، ويضم 9 أغنيات تمّ تنفيذها في القاهرة، ويشارك في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين البارزين دعماً لموهبة رائد الفهد. أما أغنيات الألبوم منها ثلاثة أغنيات من ألحان الفنان عادل الصالح، وهي : "لا جديد" كلمات الشاعر سعود الشربتلي، و"الله عليك" كلمات الشاعرة ثريا قابل، و"أعاتبك" كلمات أسير الكلمة، وأغنية "معقول" وكلمات عبد الله البركاتي ولحن المطرب نفسه، و"حول الدار" كلمات عبد الهادي القوزي ولحن مقام، و"من غيرك" كلمات عبد الله البركاتي ولحن د. عبد الرب ادريس، و"غرتني الأيام" من كلمات الشاعر الأمير خالد الفيصل ولحن الفنان محمد عبده، والتي يقول رائد إنه حصل على موافقة محمد عبده بتجديدها وغنائها، و"إيش تقول" كلمات راكان ولحن علي القطري.

وقد خصّ المطرب رائد الفهد "سيدتي نت" بكلمات أغنيتين من مجموعته، وهما التي انتهى من تركيب صوته عليهما. وهم أغنية "لا جديد" للشاعر سعود الشربتلي، وتقول كلماتها:

لا جديد

الوضع نفسه ما تغير

لا جديد

إلّا جرحي صار أكبر

لا سأل عني أحد

ولا كلمني أحد

لا قريب ولا بعيد

لا جديد

*****

الليالي من بعدها

كلها حيرة وألم

والحياة من دونها

ما لها والله طعم

صار يومي مثل أمسي

كل شي في قلبي منسي

راح عيد .. وجانا عيد

وأنا والله لا جديد

*****

أما أغنية "معقول" كلمات الشاعر عبد الله البركاتي فتقول كلماتها:

معقول هذا كلامك

معقول أنسى غرامك

لا أبد لا يا حبيبي

شوف واحكم بالأمانه

انته يا عشقي وجنوني

يا كثر من يحسدوني

قصدهم بس يحرموني

لا أبد هذا محال

شوف واحكم بالأمانه

*****

انته من بين الألوف

مهما تبعدنا الظروف

مالي غيرك ياحبيبي

شوف واحكم بالأمانه

منيه العاذل ملامه

يهدم الحب بكلامه

حبنا أكبر علامه

حب حقيقي مو خيال

شوف واحكم بالأمانه

ما حقيقة الوضع الصحي للفنانة الكبيرة شويكار؟