بالفيديو: جاستين بيبر يبكي على مسرح فيلاديلفيا

حاول النجم جاستين بيبر Justin Bieber جاهداً إخفاء دموعه خلال حفله في فيلاديلفيا الذي قدمه ضمن جولته العالمية .

فعندما بدأ النجم البالغ من العمر 22 عاماً أغنيته " Purpose "، وهي عنوان جولته وألبومه الغنائي أيضاً، بدا التأثر واضحاً عليه، حيث أدمعت عيناه وارتجفت شفتاه.

ولم يتمكن النجم الذي دائماً ما يكون واضحاً في مشاعره من متابعة الغناء حتى أغمض عينه.

وتعالى صوت الجمهور الذي كان يشجعه ويقول له : "نحن إلى جانبك...أنت بخير".

ويبدو أن كلمات أغنية " Purpose" تعيد النجم إلى ذكرياته مع حبيبته السابقة النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez.

يشار إلى أنه في الوقت الذي بكى جاستين بيبر على المسرح لفراق حبيبته سيلينا غوميز، كانت الأخيرة تمزق في حفلها لافتة كتبت عليها أحد المعجبات "تزوجي جاستين".

معجبة طالبت سيلينا غوميز بالزواج من جاستين بيبر والأخيرة ردّت بعنف