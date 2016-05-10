والدة حلا الترك تهدد: إذا حصل شيء لأولادي سأقاضيكم

تحوّلت قضية الفنانة حلا الترك وشقيقيها إلى قضية رأي عام، بعد دخول جدّتهم لأبيهم على الخط، وتكذيبها، لكلّ ما صرّحت بها "كنتها" دنيا بطمة في إحدى مقابلاتها التلفزيونية عن علاقتها الجيدة بأولاد زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، إذ أشارت الجدة إلى أنّ علاقة حلا بزوجة أبيها ليست جيدة، بل ادعت هذا الأمر بضغط من أبيها، كما أوضحت أنّ دنيا بطمة لا تعوّض حنان منى السابر على أولادها، مؤكدة أنّ الأولوية عند دنيا بطمة هي لفنها وليس لأولاد زوجها وعائلتها، كما ذكرت في الإعلام، معقّبة بأنّ ابنها محمد الترك تغيّر كثيراً بعد زواجه من دنيا بطمة، إذ تحوّلت طباعه إلى الأسوأ.

ويبدو أن منى السابر، والدة حلا الترك وشقيقها، بدأت تستشعر خطراً يحدق بولديها، فنشرت مجموعة صور لأولادها عبر حسابها الرسميّ على موقع "انستقرام"، وكتبت تحت إحدى الصور: " حسبي الله ونعم الوكيل. والله والله والله إذا بيصير شي في عيالي لأجعل قضيتي قضية رأي عام دولياً".

كما بدا من خلال تعليقات منى السابر أنّ هناك صوراً خاصّة وشخصية تصلها من قبيل الابتزاز والتهديد، حيث علّقت على صورة أخرى ببعض التهديد لوالدة حلا وشقيقها، كما علقت على صورة منها بالقول: " صباح النور الى كل الناس اللي تدعمني اشكركم من أعماق قلبي ومختصر الصور اللي في الخاص صور حطيتها بملفي قبل ما تطلع للناس. في ناس كذبو وصدقوا اللعبة كل شي صار مكشوفاً ولن أمررها هادي المرة روحو انشرو الصو وهددو ولا شيء بيهمني".

وعلقت منى السابر على صورة ثالثة تجمعها بأولادها: " أملي في الله كبير ولا قانون فوق رب العالمين. كل شيء له بداية ونهاية الحمد لله والشكر لله".

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