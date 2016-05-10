شاهدوها: خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنزي بنشر أول صورة لها

احتفل المطرب خالد سليم بعيد ميلاد ابنته الثانية كنزي الأول. وكما فعل مع شقيقتها الكبرى خديجة، قام اليوم بنشر أول صورة للصغيرة عبر صفحته الموثقة بموقع فيس بوك، علماً بأنه نشر صورة لها فور ولادتها، ولكن مع تعتيم الوجه "خوفاً من الحسد".

خالد زفّ التهنئة بعيد ميلاد كنزي إلى جمهوره ليشاركهم الفرحة، وعلّق على صورتها بالقول: "النهاردة بنتي كنزي كملت اول سنة .. ربنا يحميك يا بنتي و يخليك لينا انا و ماما و ديچا اختك الكبيرة .. ربنا يحميكوا يا رب".

دعوات الجمهور للصغيرة لم تتوقف، وتمنّى لها الجميع طول العمر والصحة والنجاح في مستقبلها. وتوقف بعض المعجبات أمام الشبه الواضح بين الصغيرة ووالدها، بعكس الابنة الكبرى خديجة التي تشبه والدتها أكثر.

شاهدي الصور، وأخبرينا إن كانت كنزي تُشبه والدها المطرب خالد سليم؟

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