تكريم «جان بيير ليو» بسعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان

قرر منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي، منح الممثل الفرنسي، جان بيير ليو، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل إنجازاته في الدورة التاسعة والستين من المهرجان.

وتحول “ليو” إلى أيقونة للموجة الجديدة في السينما الفرنسية خلال الخمسينيات من خلال فيلم ”ذا 400 بلوز” للمخرج فرانسوا تروفو، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وكان “ليو” مراهق غير مشهور عندما جسد شخصية التلميذ المضطرب أنطوان دونيل في أول فيلم روائي لتروفو. وجسد ليو الشخصية ذاتها في أربعة أفلام لتروفو تابعت حياة دونيل وهو يتقدم في العمر.

وقال منظمو المهرجان، اليوم الثلاثاء، إن “ليو” الذي يبلغ من العمر الآن 71 عامًا سيحصل على سعفة ذهبية فخرية يوم 22 مايو في المراسم الختامية للمهرجان، الذي سيفتتح دورته الحالية يوم غدًا الأربعاء.

ومن بين الذين حصلوا على السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعمالهم المخرج الأمريكي وودي ألان عام 2002 والمخرج البرتغالي مانويل دي أوليفييرا عام 2008 والممثل والمخرج الأمريكي كلينت إيستوود عام 2009 والمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي عام 2011 والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا عام 2015.

وأضاف المنظمون إن “ليو” الذي يلعب دور البطولة في فيلم “لا مور دي لوي كاتورز” الذي سيعرض في المهرجان خطا أول خطواته على البساط الأحمر في كان عام 1959 وكان صبيا خجولًا في الرابعة عشر من عمره.