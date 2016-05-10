أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تكريم «جان بيير ليو» بسعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان

Google+ Print
تكريم «جان بيير ليو» بسعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان تكريم «جان بيير ليو» بسعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان

الممثل جان بيير ليو – أرشيفية

 

قرر منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي، منح الممثل الفرنسي، جان بيير ليو، جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل إنجازاته في الدورة التاسعة والستين من المهرجان.

وتحول “ليو” إلى أيقونة للموجة الجديدة في السينما الفرنسية خلال الخمسينيات من خلال فيلم  ”ذا 400 بلوز” للمخرج فرانسوا تروفو، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وكان “ليو” مراهق غير مشهور عندما جسد شخصية التلميذ المضطرب أنطوان دونيل في أول فيلم روائي لتروفو. وجسد ليو الشخصية ذاتها في أربعة أفلام لتروفو تابعت حياة دونيل وهو يتقدم في العمر.

وقال منظمو المهرجان، اليوم الثلاثاء، إن “ليو” الذي يبلغ من العمر الآن 71 عامًا سيحصل على سعفة ذهبية فخرية يوم 22 مايو في المراسم الختامية للمهرجان، الذي سيفتتح دورته الحالية يوم غدًا الأربعاء.

ومن بين الذين حصلوا على السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعمالهم المخرج الأمريكي وودي ألان عام 2002 والمخرج البرتغالي مانويل دي أوليفييرا عام 2008 والممثل والمخرج الأمريكي كلينت إيستوود عام 2009 والمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي عام 2011 والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا عام 2015.

وأضاف المنظمون إن “ليو” الذي يلعب دور البطولة في فيلم “لا مور دي لوي كاتورز” الذي سيعرض في المهرجان خطا أول خطواته على البساط الأحمر في كان عام 1959 وكان صبيا خجولًا في الرابعة عشر من عمره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا