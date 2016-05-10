أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طلاب «إعلام القاهرة» ينظمون ندوة «شجع صح»

Google+ Print
كلية إعلام - أرشيفية

كلية إعلام – أرشيفية

 

نظم طلاب قسم العلاقات العامة، بكلية الإعلام، بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان “شجع صح”، في إطار مشروع تخرجهم، لحث الشباب على التحلي بالروح الرياضية، ونبذ العنف، ونشر مفاهيم التسامح.

قالت ميادة مجدي، إحدى الطالبات القائمات على المشروع أن هدف الحملة يأتي من منطلق الحد من التعصب في التشجيع، ومعرفة الأساليب التي يجب اتباعها لتشجيع الفريق دون أي عوائق أخرى.

وحضر الندوة، الصحفي كريم سعيد، رئيس تحرير موقع «يلا كورة»، والإعلامي عمرو راضي، ومحمود وحيد، لاعب فريق المقاصة.

وعقب انتهاء الندوة، شارك الحاضرون في مبارة كرة قدم، كما تم تنظيم مسابقة في مجالات رياضية متنوعة، وحصل الفائزون فيها على هدايا رمزية.

جانب من الندوة - أرشيفية

جانب من الندوة – أرشيفية

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش