طلاب «إعلام القاهرة» ينظمون ندوة «شجع صح»

نظم طلاب قسم العلاقات العامة، بكلية الإعلام، بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان “شجع صح”، في إطار مشروع تخرجهم، لحث الشباب على التحلي بالروح الرياضية، ونبذ العنف، ونشر مفاهيم التسامح.

قالت ميادة مجدي، إحدى الطالبات القائمات على المشروع أن هدف الحملة يأتي من منطلق الحد من التعصب في التشجيع، ومعرفة الأساليب التي يجب اتباعها لتشجيع الفريق دون أي عوائق أخرى.

وحضر الندوة، الصحفي كريم سعيد، رئيس تحرير موقع «يلا كورة»، والإعلامي عمرو راضي، ومحمود وحيد، لاعب فريق مصر المقاصة.

وعقب انتهاء الندوة، شارك الحاضرون في مبارة كرة قدم، كما تم تنظيم مسابقة في مجالات رياضية متنوعة، وحصل الفائزون فيها على هدايا رمزية.