حجز سائق توك توك خطف فتاة واغتصبها 20 مرة فى 3 أسابيع داخل شقة بالهرم

أمر شريف شحاتة مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بسكرتارية عاطف حسانين، بحجز سائق توك توك لحين وصول تحريات المباحث حول اتهامه بخطف فتاة تحت تهديد السلاح من منطقة المصانع بشبرا الخيمة، واصطحبها إلى شقة فى الهرم واحتجزها بداخلها لمدة 3 أسابيع واغتصبها خلال تلك المدة 20 مرة وبعدها تركها وفر هاربا.

تلقى المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من المجنى عليها "زينب . ف" – 18 سنة – اتهمت فيه "محمد ح م" – 21 سنة – سائق توك توك بخطفها داخل توك توك تحت تهديد السلاح من منطقة المصانع بشبرا الخيمة واحتجزها داخل شقة فى الهرم لمدة 3 أسابيع واغتصبها كرها عنها أكثر من 20 مرة.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن النقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من القبض عليه وبمواجهته اعترف بقيامه بمعاشرة المجنى عليه برضاها وأنه لم يغتصبها، وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه كان تقدم لخطبة المجنى عليها منذ فترة ولكن لم تتم الخطبة وفوجئ بعدها تتصل به وتخبره أنها هربت من منزل أسرتها وتريد أن تقيم معه ويتزوجا وقام باصطحابها برضاها إلى شقة أحد أصدقائه وعاشرها جنسيا.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11437 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن، وأمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان عما إذا تعرضت للاغتصاب من عدمه تحت إشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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