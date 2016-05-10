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الخميس… رانيا فريد شوقي وحلمي النمنم وهبه السويدي ..فى «معكم منى الشاذلي»

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الخميس… رانيا فريد شوقي وحلمي النمنم وهبه السويدي ..فى «معكم منى الشاذلي» الخميس… رانيا فريد شوقي وحلمي النمنم وهبه السويدي ..فى «معكم منى الشاذلي»

منى الشاذلي – أرشيفية

كتبت – إ نجي لطفي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي فى حلقة الخميس المقبل 12مايو وزير الثقافة حلمي النمنم للحديث عن فكرة “سور الأزبكية الجديد ” الذى تم تنظيمه داخل المجلس الأعلى للثقافة، وهو يشبه معرض الكتاب ويتم افتتاحه كل يوم سبت، وسيشمل خصومات تصل إلى 70% على الكتب.

وللمرة الأولى يكشف النمنم عن رأيه فى أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وفاجأ الوزير الحضور بما قاله عن تلك الأزمة مشيرًا إلى أنه يعتقد أن هناك مؤامرة مدبرة لتقليب الصحفيين فى تلك الأزمة.

ويرى النمنم أنه لابد من تحقيق شامل تعلن فيه وزارة الداخلية والنقابة والنيابة العامة تفاصيل كل ما حدث بمنتهى الشفافية.

فيما حلت النجمة رانيا فريد شوقى ضيفة فى نفس الحلقة وكشفت عن تفاصيل حبها وزواجها مؤخرًا، وكيف يتعامل زوجها مع بناتها، وتحدثت عن سر مقاطعتها مؤخرًا للسوشيال ميديا.

وحكت رانيا عن تفاصيل تذكر لأول مرة مع أبيها الفنان الكبير فريد شوقى، وأكدت أن شقيقتها تعمل حاليًا على كتابة قصة حياة والدها وتحويله لعمل فني.

وفى جزء ثالث من الحلقة تكشف هبه السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل ، عن كواليس حفل ماجده الرومي الخيري المقرر له 20 من الشهر الجاري، والمخصص دخلها بالكامل لصالح مستشفى الحروق التابع المؤسسه الخيرية.

وكشفت السويدي عن أنها ليست طبيبة، وإن مشاركتها فى إسعاف المصابين وقت ثورة يناير كانت سببا في إطلاق لقب طبيبة عليها، وإنها فقط درست سنة واحدة فى كلية الطب ثم انتقلت لكلية آخرى.

وروت السويدي تفاصيل مؤثرة وحزينة عن مشهد انتحار ابنها داخل غرفته وكيف تخطت تلك الازمة.

كما تتضمن الحلقة فقرة مع ريم خريجة كلية الآداب قسم لغة وفرنسية والتي تبيع الكبدة.

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