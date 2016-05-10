أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يرد على أحد ضيوف عمرو أديب هاجم برنامج لعلهم يفقهون -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي ... ربنا لم يشرح القرأن والتفسير شئ غير مقدس -
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المزارع يغيّر "الكار" لتجارة السلاح ويسقط بـ6 بنادق و35 طلقة متنوعة بقنا

Google+ Print
المزارع يغيّر "الكار" لتجارة السلاح ويسقط بـ6 بنادق و35 طلقة متنوعة بقنا المزارع يغيّر "الكار" لتجارة السلاح ويسقط بـ6 بنادق و35 طلقة متنوعة بقنا
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قنا من ضبط تاجر للأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص وبحوزته عدد من الأسلحة غير المرخصة، بمنطقة جزيرة الترامسة بمركز قنا.

وأفاد مصدر أمنى أنه ورد معلومات تفيد بقيام عبدالفتاح . أ . م " 60 سنة مزارع بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تمت مداهمة منزل المتهم وعثر بداخله على 6 قطع سلاح عبارة عن بندقية آلية و3 بنادق خرطوش وفرد روسى وطبنجة و35 طلقة متنوعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم.

- كشف غموض مقتل مزارع وإلقاء جثته بالطريق الصحراوى فى نجع حمادى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365