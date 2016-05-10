المزارع يغيّر "الكار" لتجارة السلاح ويسقط بـ6 بنادق و35 طلقة متنوعة بقنا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قنا من ضبط تاجر للأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص وبحوزته عدد من الأسلحة غير المرخصة، بمنطقة جزيرة الترامسة بمركز قنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفاد مصدر أمنى أنه ورد معلومات تفيد بقيام عبدالفتاح . أ . م " 60 سنة مزارع بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تمت مداهمة منزل المتهم وعثر بداخله على 6 قطع سلاح عبارة عن بندقية آلية و3 بنادق خرطوش وفرد روسى وطبنجة و35 طلقة متنوعة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهم.
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