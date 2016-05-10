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الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل فى معرض للمفروشات برأس البر

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الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل فى معرض للمفروشات برأس البر الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل فى معرض للمفروشات برأس البر
سيطرت قوات الحماية المدنية بدمياط، منذ قليل، بقيادة العميد محمد صبحى مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد معتز سلامة رئيس وحدة الإطفاء، على حريق هائل نشب فى معرض لبيع المفروشات والأقمشة على شارع النيل برأس البر.

كانت الحماية المدنية قد تلقت بلاغا من العاملين بالمبنى، وإخطارا من العميد عمرو الفداوى مأمور رأس البر عن وقوع حريق هائل، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق وجود ماس كهربائى، ولا توجد خسائر بالأرواح، وأن الخسائر عبارة عن حريق بالأقمشة والمفروشات.

من ناحية أخرى سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب فى أكوام من القمامة موجودة داخل سياج خشبى خلف مسجد النفيس بمدينة دمياط، حيث تم الدفع بسيارتى إطفاء ولودر.

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