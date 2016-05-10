تقنية تشخيصية وجراحية جديدة بالجهاز الهضمى بالمنصورة لاستخدام المناظير

أكد الدكتور أمجد فؤاد مدير الجهاز الهضمى بالمنصورة أنه يتم حاليا تطبيق تقنية لتشخيص وعلاج مرضى الجهاز الهضمى دون جراحة وسيتم تطبيق تلك التقنية فى المركز بعد إجراء تدريبات مكثفة ستستمر على مدار عام لـ14 طبيبا من نواب ومدرسين مساعدين ليكونوا كوادر تعلم الأجيال القادمة وتشمل ورش تدريب الأطباء التعريف بالجهاز تعلمهم كيفية استخدام جهاز جديد لتشخيص الامراض و تصنيف وسائل العلاج وسيتم الاستعانة بخبراء خلال هذا العام للتدريب من فرنسا، حيث سندعو الخبير الفرنسى جيانين وخبير آخر من امستردام.

وكان قد تمكن مركز الجهاز الهضمى من التوصل إلى طرق جديدة لتشخيص وعلاج الأورام الدقيقة فى مرحلة مبكرة وكذلك مشاكل الجهاز الهضمى من الحصوات المرارية ومشاكل البنكرياس دون اللجوء للجراحة.

كما أكد فؤاد ان الخبير العالمى التركى هاكان سانتوروك ونخبة من أساتذة الجهاز الهضمى يقومون بإعداد ورشة عمل على مدار يومين للتشخيص وإجراء جراحه لعشر حالات ما بين أورام البنكرياس والمعدة والقولون ومشاكل الأوردة و الشريان والأورام الدقيقة والتى يصعب اكتشافها.

وأضاف فؤاد أن التشخيص عن طريق جهاز E.E. u.c وتعود تقنية عمل الجهاز من خلال دمج تقنيتان مختلفتان، وهما الموجات الصوتية والمناظير ويتم تدريب الأطباء من خلال إحدى الشركات العالمية.

وتصل تكلفة الجهاز 2.5 مليون جنيه والمركز يحتاج إلى جهازين سيتم توفيرهما بالجهود الذاتية.

>وأن الفائدة ستعود على المرضى، حيث تتعدى نسبة التشخيص 90% وتساعدنا التقنية على وصف العلاج المناسب للمرضى وهذه التقنية ستطبق لأول مره فى مصر.

- ورشة تدريب وتشخيص وعلاج الأورام الدقيقة لأطباء المنصورة