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مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد

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مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد
تفقد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، خدمات تأمين مركز شرطة بسيون، وقابل المواطنين، واستمع لشكواهم ووجه بسرعة العمل على حلها.

وعقد مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، ومدير أمن الغربية، اجتماعا مع ضباط وأفراد المركز، وشددا على تسيير حركة المرور والتواجد الفعلى بالشارع، وعدم استقلال الضباط والأفراد لأى مركبــات بدون تراخيص وتفعيل الأقوال الأمنية واستنفارها أثناء المرور، وإيقاف سيارات القول الأمنى بشكل عمودى أثناء التمركز، وعمل كمين وفحص للمترددين عليه، ووضع السلاح فى وضع الاستعداد، وتفقد مساعد وزير الداخلية مبنى مركز بسيون والحجز والسجن بالمركز، واستمع لشكاوى المساجين .

وشدد مدير أمن الغربية بحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة، وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، واستدعاء مفتش الصحة للكشف الدورى على المساجين، وتقديم أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم، وتوصيف وقيد الأحراز رقم القضية، والتسليم والتسلم، وحركة التداول بوضوح بالدفاتر، والمتابعة مع النيابات لسرعة التصرف فى المضبوطات والأحراز، لعدم تكدس غرف حفظ المضبوطات ونقاط حجز السيارات.

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد (1)

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد (2)

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد (3)

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد (4)

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد (5)

مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد مركز بسيون ويجتمع بالضباط والأفراد (6)


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