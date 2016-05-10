كيري: عضوية الاتحاد الأوروبي تعظم دور بريطانيا العالمي

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء إن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تعظم من الدور الذي تلعبه على الساحة الدولية وإن بريطانيا والاتحاد أقوى عندما يعملان معا.

وكان كيري يتحدث مع صحفيين في لندن بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس باراك أوباما للندن بهدف حث البريطانيين على البقاء داخل الاتحاد.

وبحسب رويترز قال كيري “أوروبا قوية ومتحدة تضم بريطانيا العظمى هي أوروبا أقوى وشريك أقوى.”

وأضاف “الرئيس أوباما وأنا مقتنعان بأن بريطانيا العظمى تملك قوة كبيرة تمكنها من مواصلة دورها القيادي. نعتقد أن العضوية (بالاتحاد) تعظم من دور بريطانيا.”

ومن المقرر أن يدلي البريطانيون بأصواتهم في استفتاء يوم 23 يونيو بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستبقى داخل الاتحاد أم ستخرج منه في قرار له عواقب استثمارية وعسكرية وسياسية تتجاوز حدود بريطانيا.

وقبل أسابيع فقط من الاستفتاء وفي ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من انقسام حاد بين البريطانيين بشأنه بدأ سياسيون من أنحاء العالم يدلون بدلوهم بشأن الأمر.

وأدلى أوباما ببعض من أقوى التصريحات عندما زار بريطانيا في ابريل نيسان عندما قال إن بريطانيا ستعود “لآخر الصف” انتظارا لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة إذا ما خرجت من الاتحاد.

وعلى النقيض من ذلك قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن بريطانيا ستكون أفضل خارج الاتحاد.

وقال كيري- الذي يزور أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع نظراء له- إنه لا يحاول التدخل في الاستفتاء لكنه أضاف أن للولايات المتحدة مصلحة في النتيجة لأنها تعمل عن قرب مع بريطانيا.