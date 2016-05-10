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سامح شكري يلتقي وزير خارجية المجر خلال زيارته لنيويورك

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سامح شكري يلتقي وزير خارجية المجر خلال زيارته لنيويورك سامح شكري يلتقي وزير خارجية المجر خلال زيارته لنيويورك

وزير الخارجية سامح شكري

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل بمكتب رئاسة مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، وزير خارجية المجر، الذى طلب اللقاء مع شكري لتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة المشروعات المشتركة الخاصة بقاطرات السكك الحديد التي تتم بالتعاون بين والمجر وروسيا.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير المجرى أكد خلال اللقاء على دعم بلاده الكامل لمصر، وثقتها في قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية، وأن بلاده تثمن عالياً الجهود التي تقوم بها المصرية في مجالات دعم الاستقرار والاقتصاد والتطوير الشامل بما يخدم مصلحة الشعب المصري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المحادثات تناولت كذلك التنسيق بين مصر والمجر في المحافل الدولية المختلفة، وتبادل دعم الترشيحات المتبادلة للبلدين للمناصب الدولية، وقد عكست المباحثات التقارب الكبير في وجهات النظر بين البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والاقليمية. وقد حرص الوزير المجرى على الاستماع لتقييم وزير الخارجية لعدد من الأزمات الاقليمية الهامة، خاصة الوضع في كل من ليبيا وسوريا والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار .

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