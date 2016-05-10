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مرور 10 سنوات على استضافه “بي بي سي” لسائق على أنه خبير تكنولوجي

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مرور 10 سنوات على استضافه “بي بي سي” لسائق على أنه خبير تكنولوجي مرور 10 سنوات على استضافه “بي بي سي” لسائق على أنه خبير تكنولوجي

 

السائق الذي استضافته البي بي سي عن طريق الخطأ

تحول سائق سيارة أجرة إلى واحد من المشاهير بين ليلة وضحاها، بعدما استضافته قناة بي بي سي نيوز على الهواء عن طريق الخطأ.

وترجع أحداث تلك الواقعة إلى عام 2006 عناما استضافت القناة سائق سيارة الأجرة، الذي وصل إلى استديوهات بي بي سي لحضور مقابلة عمل لوظيفة.

ولكن بالخطأ استضافت البي بي سي السائق بدلًا من خبير للتكنولوجيا، الذي جاء للتحدث حول قضية لشركة أبل.

وبعد توجيه العديد من الأسئلة من جانب مقدم البرنامج حول موضوع الحلقة، ظهر الفزع على وجه السائق الذي سرعان ماأدرك الخطأ الذي وقع فيه.

وحاول السائق بذل قصارى جهده لتخطى المقابلة والتي استمرت لمدة دقيقة.

وعلى الرغم من عدم حصول السائق على الوظيفة فقد حولت تلك المقابلة السائق إلى المشاهير بين ليلة وضحاها.

واستضافت العديد من الفضائيات السائق للحديث عن الواقعة التي شهدتها شاشات البي بي سي نوز منها فضائية “GMTV” وبرنامج “Have I Got News for You” والعديد من الفضائيات الآخرى.

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