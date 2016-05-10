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تعيين محمد هلال رئيسًا لقناة الدلتا

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تعيين محمد هلال رئيسًا لقناة الدلتا تعيين محمد هلال رئيسًا لقناة الدلتا

محمد هلال رئيس قناة الدلتا

كتبت – إ نجي لطفي

أصدرت صفاء حجازي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة و التليفزيون، قرارًا  بتكليف محمد سناء محمد هلال ” مدير عام القناة السادسة ” بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع القنوات الإقليمية ، للقيام بمهام وظيفة  ” رئيس الإدارة المركزية لإذاعة و تليفزيون القناة ” بالدرجة العليا بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع رئاسة الاتحاد.

كما أصدرت حجازي قرارًا بتكليف السيد ماجد عبد الهادي حسين  ” كبير محررين ” بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإعلام ، للقيام بمهام وظيفة ” مدير عام القناة السادسة ” بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بقطاع القنوات الإقليمية ، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري.

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