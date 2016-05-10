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انطلاق نقاش المؤثرين بمشاركة 100 من رواد وسائل التواصل

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انطلاق نقاش المؤثرين بمشاركة 100 من رواد وسائل التواصل انطلاق نقاش المؤثرين بمشاركة 100 من رواد وسائل التواصل

انطلقت أمسية "#نقاش_ المؤثرين" إحدى مشاريع نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع "قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب" ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي الذي انطلق صباح اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ويستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

وجمع "#نقاش_المؤثرين" 100 من أبرز الوجوه الإعلامية المؤثرة على منصات التواصل، تحت شعار "شباب عربي أكثر تفاؤلاً وإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي "، في نقاش يرمي لتقديم أفضل الأفكار التي يمكن من خلالها تحويل الطاقات الشابة إلى قوة بناء إيجابية تسهم بصورة فعالة في بناء مستقبلها ومستقبل مجتمعاتها وأوطانها.

وقالت منى المري، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، إن ماجد الصباح ومصطفى الأغا من أبرز المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ونهدف عبر #نقاش_المؤثرين لتطوير المحتوى العربي بتلك المنصات.

من جانبه قال الإعلامي مصطفى الآغا إن الاعتدال في الطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضروري وعلينا أن نكون سفراء للفكر المعتدل وأغرد بما يفيد ويطور.

فيما قال الشيخ ماجد الصباح إن لديه إيجابية بالفطرة وطرحه ورسالته في وسائل التواصل تعكس شخصيته وواقعيته وأن لديه هدفا واضحا.
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