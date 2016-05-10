العراق: مقتل 3 إرهابيين وتفجيرة آلية مفخخة لداعش..ومساعدات إغاثية سعودية للأنبار

دمرت القوات العراقية المشتركة بإسناد طيران التحالف الدولي اليوم الثلاثاء، آلية مفخخة لتنظيم (داعش) وقتلت ثلاثة إرهابيين في عمليتين في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأوضح قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي – في تصريج صحفي – أن قوة من الجيش العراقي قصف آلية مفخخة يقودها انتحاري بمنطقة الجرايشي شمالب الرمادي مركز محافظة الأنبار بصواريخ “كورنيت” المضادة ودمرتها وقتلت الانتحاري.

وأضاف: أن طيران التحالف بالتنسيق مع عمليات الانبار تمكن من قصف مفرزة “هاون” تابعة للتنظيم في منطقة الصبيحات غرب الفلوجة، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين من داعش.

> وعلى صعيد متصل، تصل الى مطار بغداد الدولي غدا الأربعاء أولى طائرات المساعدات الإغاثية تتلوها طائرات أخرى يومي الخميس والجمعة القادمين، مقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والاعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين في محافظة الأنبارغربي العراق.

وذكر بيان للسفارة السعودية لدى بغداد اليوم أن المساعدات الإنسانية والاغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأشقائها المتضررين والنازحين من العراقيين في الانبار تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشارت إلى أن السفارة السعودية ستتولى المتابعة والتنسيق مع السلطات العراقية والمؤسسات الخيرية في العراق لإيصال هذه الاحتياجات الضرورية للنازحين والمحتاجين.

وكان سفير السعودية ثامر السبهان وصل بغداد – في 30 ديسمبر الماضي- وتسلم الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوم الاثنين 18 يناير أوراق اعتماده، وأن وفدا سعوديا برئاسة نائب رئيس الدائرة الاعلامية بالخارجية السعودية عبد الرحمن الشهري زار بغداد يناير 2015 لبحث الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة التي أغلقت عام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت، وكذلك فتح قنصلية عامة للسعودية في أربيل باقليم كردستان العراق.

أ ش أ