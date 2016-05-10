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بازل يعلن رسميا عن ضم عمر جابر لأربعة مواسم

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بازل يعلن رسميا عن ضم عمر جابر لأربعة مواسم بازل يعلن رسميا عن ضم عمر جابر لأربعة مواسم

أعلن نادي بازل السويسري ضم عمر جابر نجم الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

واجتاز جابر صاحب الـ24 عاما الكشف الطبي بنجاح، ليعلن الموقع الرسمي لبازل عن ضم اللاعب بعقد يمتد حتى موسم 2019-2020.

وأشار الموقع الرسمي لبازل إلى أن جابر يعد المصري الرابع الذي يمثل الفريق في أخر 4 مواسم بعد محمد صلاح نجم روما الحالي ومحمد النني لاعب وسط أرسنال وأحمد حمودي المعار للزمالك.

وكان الزمالك قد وافق على عرض النادي السويسري لضم جابر مقابل مليون و650 ألف يورو، بجانب 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

وسافر اللاعب الدولي إلى سويسرا أمس الاثنين من أجل الخضوع للكشف الطبي والإعلان عن الصفقة رسميا.

ويرتدي جابر القميص رقم 4 مع فريقه الجديد.

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