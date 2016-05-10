مقتل 3 إرهابيين وتفجيرة آلية مفخخة لداعش بالعراق

دمرت القوات العراقية المشتركة بمساهمة طيران التحالف الدولى اليوم الثلاثاء، آلية مفخخة لتنظيم (داعش) وقتلت ثلاثة إرهابيين فى عمليتين فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وأوضح قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوى- فى تصريج صحفى- أن قوة من الجيش العراقى قصف آلية مفخخة يقودها انتحارى بمنطقة الجرايشى شمالب الرمادى مركز محافظة الأنبار بصواريخ "كورنيت" المضادة ودمرتها وقتلت الانتحارى.

وأضاف: أن طيران التحالف بالتنسيق مع عمليات الانبار تمكن من قصف مفرزة "هاون" تابعة للتنظيم فى منطقة الصبيحات غرب الفلوجة، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين من داعش.

وعلى صعيد متصل، تصل إلى مطار بغداد الدولى غدا الأربعاء أولى طائرات المساعدات الإغاثية تتلوها طائرات أخرى يومى الخميس والجمعة القادمين، مقدمة من مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والاعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين فى محافظة الأنبارغربى العراق.

وذكر بيان للسفارة السعودية لدى بغداد اليوم أن المساعدات الإنسانية والاغاثية التى تقدمها المملكة العربية السعودية لأشقائها المتضررين والنازحين من العراقيين فى الانبار تأتى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشارت إلى أن السفارة السعودية ستتولى المتابعة والتنسيق مع السلطات العراقية والمؤسسات الخيرية فى العراق لإيصال هذه الاحتياجات الضرورية للنازحين والمحتاجين.

وكان سفير السعودية ثامر السبهان وصل بغداد- فى 30 ديسمبر الماضى- وتسلم الرئيس العراقى فؤاد معصوم يوم الاثنين 18 يناير أوراق اعتماده، وأن وفدا سعوديا برئاسة نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالخارجية السعودية عبد الرحمن الشهرى زار بغداد يناير 2015 لبحث الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة التى أغلقت عام 1990 عقب الغزو العراقى للكويت، وكذلك فتح قنصلية عامة للسعودية فى أربيل بإقليم كردستان العراق.

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