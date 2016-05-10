السيطرة على حريق بمدرسة النصر الثانوية للغات بطنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية على حريق نشب بكمية من الأخشاب القديمة والمهملة والمشونة داخل مدرسة النصر الثانوية للغات بشارع حسن رضوان ثان طنطا.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكمية من الأخشاب القديمة والمهملة المشونة بجوار السور الداخلى لمدرسة النصر الثانوية للغات بشارع حسن رضوان دائرة القسم وانتقل مدير أمن الغربية واللواء محمد جابر مساعد المدير للشئون المالية والإدارية والعقيد طارق مرزوق مأمور قسم ثان طنطا وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد طارق العباسى مدير الإدارة وتمت السيطرة على النيران بعد أن أتت على 8 مقاعد خشبية.

وتقابل مدير الأمن مع ياسر على دبل 43 سنة مسئول الصيانة بالمدرسة –مقيم بمنطقة العجيزى- أول طنطا وعبد ربه السيد الشنوانى 52 سنة أمين العهدة بالمدرسة مقيم بقرية فيشا سليم - مركز طنطا وقررا بوجود بعض المقاعد الخشبية القديمة بجوار السور الداخلى للمدرسة وفوجئا بنشوب الحريق وعللا سبب الحريق نتيجة قيام أحد العاملين أو أحد المقيمين بالعقارات المجاورة بإلقاء عقب سيجارة دون قصد تسبب فى الحريق.. ولايتهما أحد بالتسبب فى ذلك ولم يؤثر ذلك على انتظام العمل بالمدرسة تحرر المحضر رقم 3884 إدارى قسم ثان طنطا لسنة 2016.

وطمأن مدير أمن الغربية المواطنين المتواجدين أمام المدرسة أثناء قيام أبنائهم بأداء الامتحانات على أحوال أبنائهم وإفهامهم بأن الحريق الذى حدث بعيد عن الفصول.

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