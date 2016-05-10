التربية تعتمد جداول امتحانات صفوف النقل

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحانات صفوف النقل من ( 3-11) للفصل الدراسي الثالث للتعليم العام، ويشمل مدارس التعليم العام والخاصة، التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو.

وحددت الوزارة زمن الامتحان من 9:30 إلى 11:20 صباحاً، وذلك لجميع الصفوف، حيث يتقدم طلبة الصفوف من (3-5) للامتحانات في أربع مواد دراسية، هي اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية والتربية الإسلامية، ويختمون في 20 من الشهر ذاته.

ويؤدي طلبة الصفوف من (6-9)، الامتحانات في المواد الأربع الرئيسة، إضافة إلى مادة العلوم، وينهون امتحاناتهم في 21 يونيو، فيما يؤدي طلبة الصف 10، المسار العام للامتحانات في 5 مواد، هي الرياضيات واللغة العربية والعلوم والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية.

ويؤدي طلبة الصف العاشر، المسار المتقدم للامتحانات في 6 مواد، هي الرياضيات والكيمياء والفيزياء والتربية الإسلامية واللغة العربية والإنجليزية، ويختمون في 22 يونيو.

أما طلبة الصف الحادي عشر للمسار المتقدم، يختتمون امتحانهم في 23 من الشهر ذاته، ويؤدون الامتحانات في 7 مواد، هي الرياضيات والتربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء، أما طلبة الحادي عشر المسار العام، يختتمون امتحاناتهم في 21 من الشهر ذاته، ويتقدمون لأداء الامتحانات في 5 مواد، هي الرياضيات والتربية الإسلامية والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت الوزارة أن إدارة التقويم والامتحانات، حرصت على توزيع المواد بشكل متسلسل، بحيث يريح الطلبة في المراجعة والمذاكرة، وخاطبت الوزارة، الجهات المعنية والمناطق التعليمية للاستعدادات للامتحانات، والتأكيد على إدارات مدارس التعليم العام والخاص، التي تطبق منهاج الوزارة، بإخطار كافة جهات الاختصاص المعنية، بتوفير المواصلات للطلبة ومواعيد الامتحانات حسب الجدول المعتمد.



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