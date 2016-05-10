منتدى الإعلام العربي .. إكسبو 2020 يكشف عن مخططه الرئيسي

كشف "إكسبو 2020 دبي" خلال الدورة الخامسة عشرة لـ "منتدى الإعلام العربي" التي افتتحت اليوم عن المخطط الرئيسي لموقع هذا الحدث العملاق من خلال منصة تجريبية خاصة تتيح لضيوف المنتدى استعراض أجنحة إكسبو التي تجسد موضوعاته الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة وذلك عبر التجول الافتراضي في أرجائها من خلال تقنيات رقمية مبتكرة تتيح بعدا حيويا واقعيا على تصاميم هذه الأجنحة.

وتأتي مشاركة "إكسبو 2020 دبي" في "منتدى الإعلام العربي تأكيدا على مواكبة موضوعاته مع رؤية المنتدى الرامية إلى فتح آفاق الحوار البناء وتبادل الأفكار.

وبهذه المناسبة قالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب "إكسبو 2020 دبي": نسعى إلى أن يكون "إكسبو 2020 دبي" تجربة شاملة تبدأ من الآن حتى انتهاء فعالياته في 2021 وتستمر آثاره متمثلة في إرث زاخر تستفيد منه الأجيال القادمة لعقود مقبلة.. ومن هنا فإننا نعتزم إقامة حدث استثنائي يشكل منصة لتواصل العقول من مختلف أنحاء العالم تجسيدا لروح العمل المشترك الذي يمهد الطريق نحو مستقبل واعد.

ويعكس المخطط الرئيسي الذي تم كشفه في المنتدى موضوع "إكسبو 2020 دبي" المتمثل في "تواصل العقول وصنع المستقبل" كما يحرص على دمج موضوعاته الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة في صميم أعمال التخطيط العمراني والبنية التحتية والتنفيذ والعمليات والإرث ويتضح من المخطط الرئيسي مدى التركيز على توفير عوامل جذب وخدمات ومرافق وتصميمات جميلة تجعل تجربة الزوار مريحة وتضفي عليها مزيدا من الإثارة والمتعة.

ويمتد موقع "إكسبو 2020 دبي" على مساحة كيلو مترين مربع وفق ما هو موضح في المخطط الرئيسي.. وتقع في قلبه ساحة الوصل بلازا التي تتفرع منها ثلاث مناطق وستركز كل منطقة على أحد الموضوعات الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.. وسيضم كل منطقة جناح خاص بالموضوع يعرض فيه أحدث الأفكار والإبداعات وآخر المستجدات.

ومن جانبه علق المهندس أحمد الخطيب نائب رئيس التطوير والتنفيذ العقاري لدى "إكسبو 2020 دبي" ان موقع "إكسبو 2020 دبي" صمم على نحو يجعل منه تجربة استثنائية ورحلة استكشافية لجميع الزوار تلهمهم للمساهمة الفاعلة في صنع مستقبل وفق رؤية مشتركة.. مضيفا ان العمل يسير على قدم وساق وفق الجدول الزمني المحدد في موقع استضافة الحدث ويأتي كشفنا عن المخطط الرئيسي لاطلاع ضيوف المنتدى على ما سيكون عليه تصميم "إكسبو 2020 دبي" .

وأعلن "إكسبو 2020 دبي" مؤخرا عن التصاميم الفائزة للأجنحة الخاصة بالموضوعات الفرعية والتي صممتها أكبر الشركات العالمية فقد صممت جناح "الفرص" شركة /BIG/ -مجموعة بيارك إنجلس- وصممت شركة "فوستر وشركاه" جناح "التنقل" بينما صممت جناح "الاستدامة" شركة "غريمشو المعمارية".. كما أعلن المجلس الوطني للإعلام عن التصميم الفائز لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

واختير تصميم المهندس المعماري "سانتياغو كالاترافا" لجناح الإمارات والمستوحى من الصقر من بين/ 11/ تصميما قدمتها /9/ شركات هندسية عالمية في المسابقة الدولية التي أدارتها مصدر. وسيقع جناح الإمارات مقابل الوصل بلازا في وسط منطقة المعارض وسيكون الواجهة الرئيسية للدولة ويسلط تصميم الجناح الضوء على المبادئ والقيم التي تؤمن بها الدولة والمتمثلة في الانفتاح والتواصل والتسامح والتي تتماشى مع الشعار الرئيس لـ"إكسبو 2020 دبي".