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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجبلية الشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 22 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 21 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 27 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و 54 دقيقة مساء.
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    41      28              55       10 .
> دبي                        40      29              50       15 .
> الشارقة                   40      28              50       15.
> عجمان                    40      28              50       15.
> أم القيوين                41       27             50        10 .
> رأس الخيمة             41       26             55        10 .
> الفجيرة                   38       29             85       25.
> العين                     43       29              40       10 .
> ليوا                       42      27               50       10 .
> الرويس                  38      28               70       20 .
> السلع                    37       28               75       25.
> دلما                      36      29               75       30 .
> طنب الصغرى          34      27               80       35 .
> طنب الكبرى            34      27               80       35 .
> أبوموسى               35       27               70       35.

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